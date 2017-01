Premier Szydło do amerykańskich żołnierzy: Welcome in Poland

- Dzisiaj jest wielki dzień, bo możemy na polskiej ziemi w Żaganiu przywitać żołnierzy amerykańskich reprezentantów najlepszej najsilniejszej, najwspanialszej armii świata - mówiła premier Beata Szydło podczas oficjalnej ceremonii powitania żołnierzy 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej armii USA.

- Obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to kolejny krok w realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu. To strategia, którą realizujemy w trosce o przyszłość naszej ojczyzny i naszych obywateli. Bezpieczeństwo jest tym podstawowym pragnieniem, które każdy z nas nosi w sercu. Każda polska rodzina musi czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie. A obowiązkiem polskiego państwa, obowiązkiem władz, obowiązkiem rządu jest to bezpieczeństwo zapewnić. I dzisiaj uczyniliśmy w tym kierunku ogromny krok - przekonywała premier Szydło.

Przyjazd wojsk amerykańskich to wynik decyzji podjętych w trakcie niedawnego szczytu NATO w Warszawie. Wszystko po to, aby zwiększyć potencjał odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu. Proces przerzutu sił sojuszniczych rozpoczął się w styczniu.

Żołnierze amerykańscy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT - Armored Brigade Combat Team) z płk. Christopherem R. Norrie na czele przyjechali do Żagania już w czwartek. Przybyłych żołnierzy będą gościć jednostki z Żagania, Bolesławca oraz Świętoszowa.

Dzisiejsze uroczystości odbyły się w pancernej stolicy Polski, bo tak nazywany jest Żagań. Pani premier zwróciła się też bezpośrednio do żołnierzy amerykańskich.

- Chciałbym podziękować, że jesteście razem z nami, ale też życzyć, aby pobyt tutaj w Polsce był dla Was czasem, który na długo zapadnie w Waszej pamięci. Byście Państwo poczuli się tutaj, jak u siebie w domu. Polacy są gościnni, mają wielkie serca - mówiła premier Beata Szydło i dodała: - Cieszymy się, że jesteście tutaj razem z nami. Welcome in Poland!

W uroczystości wziął udział m.in. Paul Jones, ambasador USA w Polsce, oraz gen.dyw. Timothy McGuire, zastępca dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie (United States Army Europe – USAREUR Command Group).

- Dziękuję mieszkańcom Żagania i Polski za ciepłe powitanie naszych żołnierzy. Będą tu na służbie z dala od domu i bliskich. To dla nas wszystkich ważny, wspaniały dzień - powiedział Paul Jones.

- Ta brygada pancerna to jednostka w gotowości, dysponująca najlepszymi zdolnościami bojowymi, wysoce wyszkolona i posiadająca najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie. Jej rozmieszczenie jest wyrazem niepodważalnego zaangażowania Ameryki w wypełnianie zobowiązań do obrony wszystkich członków NATO - dodał.

Ambasador powiedział, że polskie i amerykańskie wojsk miały okazję się już dobrze poznać i cały czas się szkolą.

- Dzisiaj w Polsce są już nie setki, ale tysiące amerykańskich żołnierzy. Ta brygada pancerna ma zupełnie nowe zdolności i tu w Żaganiu będzie miała swoje dowództwo. Jej jednostki będą rozmieszczone w całym regionie. Będą ćwiczyły i szkoliły się z sojusznikami na całej wschodniej flance NATO. Znacząca część żołnierzy brygady i sprzętu pozostanie w bazach w Polsce tu w Żaganiu, a także w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu - wyjaśniał ambasador USA.

- Jesteśmy dumni, że możemy służyć w Polsce. (…) Powiem jasno - Polska to ważny sojusznik Ameryki. Ameryka będzie zawsze z Polską broniła wolności - dodał.

Przypomnijmy, że na żagańskim rynku, podobnie jak w innych 15 miejscowościach w Polsce, w samo południe rozpoczął się piknik plenerowy pod hasłem: „Bezpieczna Polska”. W jego trakcie można m.in. zobaczyć sprzęt wojskowy, jakim dysponują polscy i amerykańscy żołnierze. Na scenie wystąpi wielu lokalnych artystów, a gwiazdą wieczoru będzie Zespół „Pectus”.

W uroczystościach wziął udział bp Tadeusz Lityński, a także parlamentarzyści, lokalne władze, samorządowcy, a przede wszystkim wielu mieszkańców Żagania i regionu.