Jak rozmawiać o Bogu?

Rekolekcje miały przygotować uczestników do ewangelizacji indywidualnej, czego wymiarem praktycznym było dzisiejsze głoszenie słowa Bożego na ulicach Świebodzina. Nie to było jednak punktem wyjścia.

- Spotkanie młodych z Panem Jezusem to oczywiście najważniejszy cel tych rekolekcji. Ponieważ podstawą ewangelizacji jest żywe spotkanie z Bogiem. Bez tego nie można ewangelizować bo nie można dawać komuś czegoś, czego się samemu nie doświadczyło - podkreśla ks. Łukasz Żołubak, moderator diecezjalnej diakonii ewangelizacji.

- Oczywiście uczymy się także rozmawiać z innym ludźmi o wierze i Panu Bogu - dodaje.

Te cztery dni to przede wszystkim okazja do pogłębienia relacji z Panem Bogiem. - To była także okazja do tego jak zrozumieć drugiego człowieka, jak z nim rozmawiać, a także jak podzielić się swoim świadectwem - wyjaśnia Bogna Nicałek z Torzymia.

- Chcę ewangelizować inne osoby, ponieważ sama doświadczyłam wielu cudów w swoim życiu i chciałabym innym przybliżyć Pana Boga, żeby one też doświadczyły takich cudów w swoim życiu - dodaje.

Wśród kilkunastu uczestników byli nie tylko nasi diecezjanie. - Dzięki tym rekolekcjom wiem, jak rozmawiać z ludźmi o Bogu - podkreśla Laura Puc ze Szczecina.

