Nowy dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Gen. Jarosław Mika, dotychczasowy dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu zastąpił na tym stanowisku generała broni Mirosława Różańskiego, również bardzo związanego z żagańską dywizją.

– Muszę przyznać, że gdy jeszcze byłem w szkole oficerskiej, to bardzo wystrzegałem się Żagania. Ale gdy tutaj trafiłem, od razu zrozumiałem, że to wspaniałe miejsce. Coś jest w powiedzeniu, że tutaj właśnie bije pancerne serce Polski – powiedział gen. Jarosław Mika 19 stycznia, podczas wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta Żagania”. Dowódca żartobliwie zasugerował, że przyznawanie odznaczeń może oznaczać odejście z miasta. – Ale ja nie jestem zainteresowany opuszczeniem Żagania. Mam podpisany kontrakt do końca roku i zamierzam go wypełnić. Co będzie dalej, jeszcze nie wiadomo – mówił 19 stycznia gen. Mika. Już dzisiaj wiadomo, że 8 lutego 2017 r. generał dywizji Jarosław Mika objął stanowisko dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Ciężka praca i żołnierski trud mogą przynieść efekty nie tylko dla Czarnej Dywizji, ale również dla całego miasta. Pod wnioskiem podpisałem się nie tylko ja i Rada Miasta, ale również 26 tys. mieszkańców. A ci, którzy mogli poznać dowódcę i z nim pracować, z pewnością podpisali się obiema rękami. Przyjęliśmy 119 leopardów 2A5, a teraz żołnierzy amerykańskich. Dzięki wojsku Żagań jest widoczny na mapie Polski i świata – mówił 19 stycznia Daniel Marchewka, burmistrz Żagania.

Dobre relacje z gen. Jarosławem Miką wspominają również pracownicy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. – Współpracowałem z panem generałem na dwóch płaszczyznach, jako dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich i prezes Stowarzyszenia Klub Pancernych. Jestem amatorem czołgistą, a pan generał zawodowym czołgistą, dlatego od razu znaleźliśmy wspólną płaszczyznę porozumienia. Gen. Jarosław Mika to konkretny, rzeczowy człowiek i bardzo zaangażowany w to, co robi, mam ogromny szacunek dla takich osób i nie ukrywam, że na współpracy z dywizją nasze muzeum bardzo skorzystało. Na terenie muzeum, z okazji święta dywizji, zostały zorganizowane dwa największe pokazy sprzętu wojskowego, to była dla nas ogromna nobilitacja. Jako Klub Pancernych, dzięki życzliwości gen. Jarosława Miki, mogliśmy zadbać o słynny czołg „Rudy 102”, który pan generał, doświadczony pancerniak, osobiście prowadził, podczas przejazdu w ramach prezentacji – powiedział Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.

Generał dywizji Jarosław Mika żołnierską służbę rozpoczął w 1981 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1985 roku rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 roku po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został skierowany do Zarządu Operacyjno - Planistycznego Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie do Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1995 - 1996 ukończył międzynarodowe kursy w Holandii i Wielkiej Brytanii.

W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych.

W 2007 roku pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Po powrocie z misji, w 2008 roku, ukończył Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej i objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2011 został skierowany do Afganistanu na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Od czerwca 2013 roku pełnił służbę w 12. Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu.

Generał dywizji Jarosław Mika odznaczony został Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Złotym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. 17.02.2014 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych lubi jazdę motocyklem, majsterkowanie, chętnie pracuje w ogrodzie i interesuje się myślistwem.

Symboliczną pamiątką w żagańskim muzeum, związaną z gen. Jarosławem Miką, jest posadzony 16 września 2016 r. obok pomnika jeńców cis, wyhodowany z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Rzymu w 2012 r.