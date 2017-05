Ratunek w zawierzeniu Jej Niepokalanemu Sercu

Dziś w kościołach całej diecezji księża odczytują list pasterski bp. Tadeusza Lityńskiego. List ten ogłasza nową datę obchodów patronalnych ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej oraz podkreśla rolę pobożności maryjnej w życiu chrześcijanina.

Biskup diecezjalny informuje wszystkich diecezjan o przesunięciu daty obchodów ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej.

Uroczystość przypadająca dotąd 15 sierpnia, a przez to zbiegająca się z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będzie od tego roku obchodzona 18 czerwca, w rocznicę koronacji rokitniańskiego wizerunku.

Zgodę na przesunięcie daty obchodu wyraziła, w odpowiedzi na prośbę bp. Tadeusza Lityńskiego, watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W swoim liście biskup diecezjalny nawiązuje również do 100. rocznicy objawień w Fatimie. Pisze: „Matka Boża przekazała nam przed 100 laty trzyczęściowe orędzie, które uświadamia nam, że życie takie jakby Boga nie było to największa tragedia człowieka, a pośrednio całych społeczeństw i narodów. Wiek XX stał się wymownym tego przykładem [...] Maryja [...] przestrzega nas, że największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, a jedynym ratunkiem jest pokuta, umartwienie i modlitwa różańcowa w postawie ufnego – wręcz dziecięcego - zawierzenie Jej Niepokalanemu Sercu”.

Szczególnym znakiem zachęcającym wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do pamięci o treści fatimskiego przesłania jest kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, który w niedzielę 14 maja zostanie uroczyście poświęcony przez bp. Tadeusza Lityńskiego.

Biskup zachęca wiernych do pielęgnowania pobożności maryjnej w jej tradycyjnych formach, takich jak chociażby odprawiane we wszystkich parafiach nabożeństwa majowe.

Przypomina jednak, że w kulcie maryjnym nie powinni się oni zatrzymywać wyłącznie na tym, co zewnętrzne. Wpatrując się w przykład Maryi, mają na jej wzór naśladować Chrystusa i żyć w zjednoczeniu z Nim.

W końcowej części listu bp Tadeusz Lityński przypomina o ważnych rocznicach stanowiących dodatkowy motyw zaplanowanych na czerwiec maryjnych obchodów w Rokitnie. Chodzi o 20. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz o 45. rocznicę powstania diecezji gorzowskiej, a także 25. rocznicę jej reorganizacji i przemianowania na diecezję zielonogórsko-gorzowską.