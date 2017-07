Co oznacza nowa formuła Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji? Przede wszystkim to, że impreza folklorystyczna nie ograniczy się tylko do prezentacji scenicznych, ale przybliży widzom tajemnice dziedzictwa kulturowego świata. W programie koncerty, prezentacje festiwalowe, folkowe „jam session”, Gala Tradycji, Akademia Artystyczna, Folkojarmark, Śpiewacy w Ochli, Strefa Relaksu, festiwalowe zabawy, prezentacje sztuki kulinarnej.

W zielonogórskim festiwalu wystąpią zespoły z Białorusi, Ghany, Czech, Gruzji, Serbii, Turcji i Polski. Polski folklor zaprezentują dwa zespoły ludowe, z Warmii i Mazur „Kurpie Zielone” oraz z Małopolski „Mały haśnik”. Gospodarzy przeglądu reprezentować będzie Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Oblicza Tradycji są imprezą wielopokoleniową, nie ma podziału na zespoły dziecięce czy dorosłych artystów, ponieważ w folklorze istotną rolę odgrywa wymiana i ciągłość dziedzictwa, w których właśnie dorośli przekazują wartości najmłodszym. – Festiwal staramy się organizować na zasadzie partycypacji, tzn. włączamy wszystkich, którzy są zafiksowani na folklor i na kulturę. Ideą festiwalu jest zaproszenie do podróży po świecie bez konieczności wyjazdu z województwa lubuskiego. Świat przyjeżdża do nas i staramy się go zaprezentować w najatrakcyjniejszy sposób. Nasi goście chcą również poznać nas, nasze tradycje, jak żyjemy, jak się bawimy, co jemy, jakiej muzyki słuchamy. Folklor jest spotkaniem między ludźmi. Warto być z nami, uczestniczyć w festiwalu, bo czeka nas mnóstwo atrakcji – mówił Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Smaczkiem festiwalu będzie Międzynarodowy Konkurs „Śpiewacy w Ochli”. Każdy z zespołów uczestniczących w przeglądzie będzie reprezentowany przez artystę, który zaśpiewa a cappella. Publiczność będzie mogła posłuchać tradycyjnych śpiewów, „żywej” muzyki. W tym konkursie, co jest ewenementem, wezmą również udział lubuscy śpiewacy, reprezentujący tradycje ludowe z Białkowa, Wichowa oraz Dąbrówki Wlkp.

Lubuska publiczność będzie mogła spotkać się z zespołami nie tylko w Zielonej Górze, ale również w Łagowie Lubuskim, Rzepinie, Lubsku, Bojadłach, Niesulicach, Dąbiu i Sławie.

Program Międzynarodowego Festiwali Folkloru Oblicza Tradycji, który potrwa od 23 do 29 lipca.

23 lipca

Ochla, Muzeum Etnograficzne

11.00 - Dobre, smaczne, bo lubuskie. Poznajemy smaki i tradycje świata.

13.00 - Międzynarodowy Konkurs „Śpiewacy w Ochli”

24 lipca

Strefa przy Ratuszu

11.00 - Folkojarmark

20.00 - Koncert muzyki hiszpańskiej

21.00 - Folkowe Jam Session – Białoruś

Lubuski Teatr

19.00 - I Koncert festiwalowy Białoruś, Polska „Kurpie Zielone”

25 lipca

Strefa przy Ratuszu

11.00 - Folkojarmark

20.00 - Koncert folk&rock

21.00 - Folkowe Jam Session – Czechy vs. Gruzja

Lubuski Teatr

19.00 - II Koncert festiwalowy Czechy, Gruzja

26 lipca

Strefa przy Ratuszu

11.00 - Folkojarmark

20.00 - Koncert world music

21.00 - Folkowe Jam Session – Turcja vs. Polska

Lubuski Teatr

19.00 - III Koncert festiwalowy Turcja, Polska „Lubuski Zespół Pieśni i Tańca”

27 lipca

Strefa przy Ratuszu

11.00 - Folkojarmark

20.00 - Koncert world music

21.00 - Folkowe Jam Session – Ghana vs. Serbia

Lubuski Teatr

19.00 - IV Koncert festiwalowy Ghana, Serbia

28 lipca

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego

17.00 - Ceremonia wręczenia statuetek

Amfiteatr Zielonogórski

19.00 - Wielki finał – Gala Tradycji

Łagów Lubuski

23-27 lipca

Amfiteatr Łagowski

18.00 - Koncerty festiwalowe