Misyjna kartka z Kuby

Dziś niedziela "Ad Gentes". Z tej okazji sprawdzamy, co słychać u ks. Witolda Lesnera, poprzedniego kierownika "Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego".

Nowy rok rozpoczął się dla naszej wspólnoty parafialnej bardzo boleśnie. Mieliśmy trzy pogrzeby w bardzo krótkim czasie.

Najpierw zmarł niespodziewanie Reinaldo, animator duszpasterstwa rodzin, osoba bardzo aktywna w parafii i członek rady parafialnej.

W połowie miesiąca zmarła teściowa jednej z animatorek-katechistek, w domu której gościłem kilkakrotnie, a pod koniec stycznia 15-letni José, który od trzech lat walczył z nowotworem.

I jakby tego było mało, tego samego dnia rodzina otrzymała wyniki badań jego młodszej siostry, która - jak się okazało - ma tę samą chorobę… Trudno nam było się pozbierać po tych trzech ciosach.

Jednak te smutne wydarzenia - jak to w życiu - przeplatały się z radosnymi. 7 stycznia parafianin Yordenis, dawny nasz zakrystian i uczestnik duszpasterstwa młodzieży, otrzymał habit zakonny w zakonie kapucynów, a tydzień później Vicen w zgromadzeniu salezjanów złożył pierwsze śluby zakonne.

Odwiedził nas później podczas krótkich wakacji i, dziękując za modlitwę, zdradził plany przełożonych wobec niego: - Teraz mam kilka dni wakacji, a później wysyłają mnie do Gwatemali na studia pedagogiczne, a za dwa lata mam jechać do Rzymu, by studiować teologię.

Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z naszych kleryków i wspieramy ich ciągłą modlitwą.

Vicen, salezjanin, w parafii krótko po pierwszych ślubach Archiwum ks. Witolda Lesnera Już niemal ukończyliśmy prace związane z „Projektem Studnia”. Patio parafialne wyłożone jest płytami, mamy magazynek oraz salkę komputerową (trzy komputery, drukarka, skaner i wszystko, co potrzeba do pracy).

Te ostatnie prace wykonywaliśmy dzięki wsparciu polskiej ambasady w Hawanie i wielu, wielu dobrodziejów. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, na które zabrakło nam jednak pieniędzy, bo po przejściu huraganu Irma wszystkie materiały budowlane strasznie podrożały (np. cena worka cementu skoczyła z 90 do 150 peso). Jestem jednak dobrej nadziei, że w najbliższej przyszłości będziemy kontynuować prace.

Na ostatnim etapie przygotowań do chrztu w czasie Świąt Paschalnych jest siedmioro dorosłych, krótko później do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi troje dorosłych i dwanaścioro dzieci.

Sprawą, która bardzo mnie cieszy, bo nie zdarza się często na Kubie, jest to, że trzy pary przygotowują się do sakramentu małżeństwa. Już ukończyły katechizację, a teraz zostały jeszcze sprawy formalne. Bogu niech będą dzięki!

Świąteczno-noworoczne wyjście z młodzieżą Archiwum ks. Witolda Lesnera Teraz, w Wielkim Poście, oczywiście przeżywamy również dni rekolekcji. Młodzież miała swoje wczoraj (sobota), w marcu mają gimnazjaliści oraz dorośli parafianie. Nie są to jak w Polsce trzydniowe rekolekcje, ale zazwyczaj trwające pół dnia jednodniowe skupienia czy nauki stanowe.

Życzę owocnego Wielkiego Postu. Niech Jezus dotyka Waszych serc i je przemienia i rozświetla (jak na Górze Przemienienia). Bóg zapłać za wszelkie wsparcie modlitewne oraz finansowe. Bóg zapłać!