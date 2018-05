Przyjechali do Paradyża z całej Polski. Ale najlepszą wiedzą o Księdze Rodzaju wykazali się ministranci i lektorzy z diecezji rzeszowskiej.

W Paradyżu odbył się finał XXV Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Ogólnopolski konkurs od początku odbywa się w paradyskim Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym, obecnie przy wsparciu Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl.

Podsumowując konkursową rywalizację, bp Tadeusz Lityński zwrócił uwagę, że w dialogu Bóg nieustannie zaprasza nas nie tylko do wiedzy o Jego obecności, ale jednocześnie do słuchania, co chce nam przekazać słowo miłości.

- W Biblii, Księdze Życia jest zaproszenie „Bierz i czytaj”. Duch Święty nieustannie nas inspiruje. Okazuje się, że potrzebujemy duchowej energii, pozwalającej nam poruszać się w przestrzeni między dobrem i złem, oraz między prawdą, a kłamstwem. Sięganie po Pismo Święte jest korzystaniem ze źródła wyjątkowej energii, potrzebnej nam wszystkim w drodze do domu Ojca. Sam udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym jest bardzo istotny, bo potwierdza, że pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, a jest to istotą życia chrześcijańskiego - powiedział ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

W tegorocznym konkursie bezkonkurencyjni okazali się ministranci z diecezji rzeszowskiej.

W rywalizacji indywidualnej grupy młodszej zwyciężył Bartosz Janowski, reprezentant diecezji rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął Konrad Michalik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, na trzecim miejscu uplasował się Dawid Wypler reprezentujący diecezję opolską.

Dominik Szura z diecezji rzeszowskiej wygrał w grupie starszej, drugie miejsce zajął Jonathan Rzadkowski z diecezji opolskiej, a trzecie Jakub Bielewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Ministranci i lektorzy z diecezji rzeszowskiej wygrali też w klasyfikacji drużynowej. Tuż za nimi uplasowali się reprezentanci diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a na trzeciej pozycji ministranci z diecezji gdańskiej.

Bartosza Janowskiego, ucznia II klasy gimnazjum w Gorlicach, zwycięzcę w kategorii ministrantów młodszych, do udziału w konkursie od dawna namawiał ks. Stanisław, opiekun ministrantów w jego parafii. Ale Bartosz dopiero w tym roku zdecydował się wystartować.

- Miałem szczęście, że tematyka tegorocznego konkursu dla ministrantów i lektorów, starotestamentalna Księga Rodzaju, była zbieżna ze szkolnym konkursem biblijnym - przyznaje Bartek.

- Wśród wielu historii opisywanych w Księdze Rodzaju najbardziej zainteresował mnie opis stworzenia. Byłem przygotowany już wcześniej i właściwie wystarczyła powtórka. Spodziewałem się różnych pytań i właściwie żadne mnie nie zaskoczyło. Jestem pewien, że warto czytać Biblię, nie tylko z powodu uczestnictwa i zwycięstwa w konkursie, ale przede wszystkim, dlatego, że jest niezwykle ciekawa i wciąga czytelnika w trakcie lektury - powiedział nam Bartosz.

W nagrodę wraz z innymi laureatami konkursu weźmie udział w pielgrzymce po Ziemi Świętej.